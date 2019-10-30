Біля Ради протестують проти створення ринку землі

Всеукраїнська аграрна рада проводить під стінами парламенту акцію протесту з вимогою не допустити включення до порядку денного законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації.

"Аграрії та селяни закликають депутатів не приймати законопроєкт №2178-10, оскільки він суперечить інтересам українців і є вигідним лише агрохолдингам, тобто олігархам", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", кілька сотень людей на площі Конституції вимагають від парламенту і президента не допустити включення до порядку денного Ради і голосування депутатами законопроекту, що передбачає створення ринку землі.

Опівдні учасники акції вирушать до Офісу президента з вимогою, аби глава держави втрутився у ситуація.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", це перша з трьох акцій проти ринку землі, які заплановано біля будівлі парламенту. Свої протести також проведе Асоціація тваринників України та Всеукраїнське об'єднання "Свобода".