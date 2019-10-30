Біля Ради протестують проти створення ринку землі
Всеукраїнська аграрна рада проводить під стінами парламенту акцію протесту з вимогою не допустити включення до порядку денного законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації.
"Аграрії та селяни закликають депутатів не приймати законопроєкт №2178-10, оскільки він суперечить інтересам українців і є вигідним лише агрохолдингам, тобто олігархам", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", кілька сотень людей на площі Конституції вимагають від парламенту і президента не допустити включення до порядку денного Ради і голосування депутатами законопроекту, що передбачає створення ринку землі.
Опівдні учасники акції вирушать до Офісу президента з вимогою, аби глава держави втрутився у ситуація.
Як зазначає "Інтерфакс-Україна", це перша з трьох акцій проти ринку землі, які заплановано біля будівлі парламенту. Свої протести також проведе Асоціація тваринників України та Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
Нагадаємо:
Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.
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Економічна правда
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