Кравцов: УЗ может электрифицировать линию Запорожье - Мариуполь

Глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что у компании есть планы по электрификации линии Запорожье - Мариуполь, но нужно понять, окупятся ли такие инвестиции.

Об этом он сказал в комментарии НВ Бизнес в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе.

"Мы сейчас с одной международной финансовой организацией прорабатываем вопросы технического аудита, технико-экономического обоснования возможной электрификации линии Запорожье - Мариуполь.

На сегодня есть интенсивное движение. Это ключевой участок. Благодаря двум путям мы можем перевозить до 38 пар грузовых поездов. Это много. Вопрос в том, есть ли смысл в электрификации для понижения стоимости перевозок", - отметил Кравцов.

Он добавил, что сотрудничество с международной финансовой организацией - лучший способ выяснить потребность в таком проекте.

"Такие планы теоретически средне- и долгосрочные есть. Мы должны понять, будут ли они окупаемые", - подчеркнул глава правления УЗ.

На вопрос о стоимости электрификации 1 км такого участка Кравцов ответил, что она зависит от рельефа и формата.

"Могу вам конкретно сказать на примере реабилитации участка Долинская-Николаев-Колосовка. Там ведется электрификация и строится вторая колея. Не чистая электрификация, но все же. Там стоимость проекта составляет около 300 млн долларов за 280 км. Но это очень приблизительные расчеты" , - сказал он.

Отметим, что сейчас действует только один железнодорожній участок, соединяющий Мариуполь с другими городами Украины. Его часть - на участке Волноваха - Камыш-Заря - не электрифицирован.

Общая протяженность направления Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь - 311,9 км эксплуатационной длины.