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Кравцов: УЗ може електрифікувати лінію Запоріжжя — Маріуполь

Вівторок, 29 жовтня 2019, 18:25

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що у компанії є плани щодо електрифікації лінії Запоріжжя - Маріуполь, але потрібно зрозуміти, чи окупляться такі інвестиції.

Про це він сказав у коментарі НВ Бізнес у кулуарах інвестиційного форуму у Маріуполі.

"Ми зараз з однією міжнародною фінансовою організацією пропрацьовуємо питання технічного аудиту, техніко-економічного обґрунтування можливої електрифікації лінії Запоріжжя - Маріуполь.

На сьогодні є інтенсивний рух. Це ключова дільниця. Завдяки двом коліям ми можемо перевозити до 38 пар вантажних потягів. Це багато. Питання в тому, чи є сенс у електрифікації для пониження вартості перевезень", - зазначив Кравцов.

Він додав, що співробітництво з міжнародною фінансовою організацією - найкращий спосіб з'ясувати потребу в такому проекті.

"Такі плани теоретично средньо- і довгострокові є. Ми маємо зрозуміти, чи будуть вони окупні", - підкреслив голова правління УЗ.

На питання про вартість електрифікації 1 км такої ділянки Кравцов відповів, що вона залежить від рельєфу і формату.

"Можу вам конкретно сказати на прикладі реабілітації ділянки Долинська-Миколаїв-Колосівка. Там ведеться електрифікація і будується друга колія. Не чиста електрифікація, але все ж таки. Там вартість проекту становить близько 300 млн доларів за 280 км. Але це дуже приблизні розрахунки", - сказав він.

Зазначимо, що зараз діє лише одна залізнична ділянка, яка з'єднує Маріуполь з іншими містами України. Ії частина - на ділянці Волноваха - Комиш-Зоря - не електрифікована.

Загальна протяжність напрямку Запоріжжя - Комиш-Зоря - Волноваха - Маріуполь - 311,9 км експлуатаційної довжини.

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