Правительство утвердило финплан "Укрзализныци" на 2022 год

фото: уз

Кабинет министров утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2022 год.

Финплан был утвержден на заседании 29 декабря, сообщает пресс-служба УЗ.

Правительство утвердило, что по итогам работы в 2022 году АО "Укрзализныця" должно получить 1,68 млрд грн чистой прибыли - в 6,7 раза больше, чем запланированный аналогичный показатель за 2021 год.

В финансовом плане УЗ на 2022 год заложили доходы в сумме 101,977 млрд грн, чистый доход от реализации – 98,091 млрд грн, капитальные инвестиции – 29,989 млрд грн.

"Также компания ожидает экономии 500 млн грн от снижения суммы оплаты налога на землю. Кроме того, запланированное финансирование расходов на капитальные инвестиции из государственного бюджета в объеме 6,8 млрд грн и поступления в пользу государства в объеме 28,02 млрд грн", – добавили в пресс-службе.

Напоминаем:

По итогам работы 11 месяцев 2021 года "Укрзализныця" получила 227,3 млн грн чистой прибыли – компания имеет все перспективы завершить 2021 год прибыльно.

По итогам 10 месяцев 2021 года "Укрзализныця" получила 113,5 млн грн чистой прибыли.

Укрзализныця в сентябре заработала 321,9 млрд грн, чем сократила свой убыток с начала года до полмиллиарда.

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Укрзализныця получила 12 млрд убытка в 2020 году.

Экономическая правда