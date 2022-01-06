УЗ предупредили о возможной остановке лицензии на перевозки

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Проверка выявила на "Укрзалізниці" нарушение лицензионных условий и предупредила о возможной приостановке лицензии, но только в случае их неустранения.

Об этом в Facebook сообщил глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский, пресс-служба УЗ в комментарии ЭП.

В июле 2021 года впервые за пять лет Укрзализныцю проверили на соблюдение лицензионных требований, в частности, составляющей безопасности. По словам Зборовского, о нарушении сообщили прошлое руководство УЗ, однако должностные лица отказались от сотрудничества.

Сразу после смены руководства на "Укрзалізниці" провели новую внеплановую проверку, которая завершилась 24 декабря 2021 года.

"Ее результаты ожидаемо показали ряд нарушений, которые не исправлялись годами, что и явилось основанием для соответствующего приказа", - рассказал глава Укртрансбезопасности. Речь идет о приказе №1044 от 30 декабря 2021 о возможной приостановке лицензии УЗ на перевозку пассажиров и опасных грузов.

Однако такой приказ вступает в силу только в случае неустранения нарушений. "Фактически, это предупреждение о возможной отмене лицензии, а не сама отмена", - добавил Зборовский.

Как пояснили ЭП в Укрзализныце, действие лицензии приостановлено только до подачи плана ликвидации несоответствий, а не до непосредственного их устранения.

"УЗ такой план подготовила, он позволяет устранить последствия системного недофинансирования инфраструктуры в ближайшие три года", - сообщили в компании. Там добавили, что весь возможный комплекс действий был учтен в финансовом плане на 2022 год. Следовательно, железная дорога продолжает работу в штатном режиме.

Зборовский отмечает, что выявленные нарушения существовали годами.

Экономическая правда