В УЗ рассказали, сколько пассажиров встретят новый год в поездах

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Около 10 тысяч пассажиров проведут новогоднюю ночь в поездах УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Сделаем все, чтобы из года в год ваши путешествия вместе с Укрзализныцей становились более комфортными, быстрыми и оставляли только приятные впечатления", - пообещали в Укрзализныце.

Там добавили, что на период массовых новогодних и Рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов.

"Еще 2-м поездам продлен маршрут и 4-м увеличена периодичность курсирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 и 2, 8, 9 января 2022 года.

Также наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Напомним:

Кабинет министров утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2022 год.

Экономическая правда