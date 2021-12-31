В УЗ рассказали, сколько пассажиров встретят новый год в поездах
Около 10 тысяч пассажиров проведут новогоднюю ночь в поездах УЗ.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
"Сделаем все, чтобы из года в год ваши путешествия вместе с Укрзализныцей становились более комфортными, быстрыми и оставляли только приятные впечатления", - пообещали в Укрзализныце.
Там добавили, что на период массовых новогодних и Рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов.
"Еще 2-м поездам продлен маршрут и 4-м увеличена периодичность курсирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 и 2, 8, 9 января 2022 года.
Также наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.
Напомним:
Кабинет министров утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2022 год.
Экономическая правда
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