Мариупольский порт привлечет 1,3 миллиарда инвестиций

Администрация морских портов Украины, агроэкспортер "Кофко Агри Ресорсиз Украина", "Мариупольский морской торговый порт" и ООО "СТТ" подписали меморандум о сотрудничестве по развитию порта "Мариуполь", который привлечет 1,3 миллиарда гривень инвестиций.

Это произошло в ходе Первого инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine, сообщает Интерфакс-Украина.

"Меморандум предусматривает реализацию в порту "Мариуполь" инфраструктурного проекта, который обеспечит привлечение суммарно более 1,3 млрд грн инвестиций в развитие инфраструктуры и увеличит грузопотоки на 2,3 млн тонн", - прокомментировал событие министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в рамках этого документа также запланирована реконструкция двух причалов, строительство второй очереди зернового терминала и создание единого перегрузочного комплекса пищевых и наливных продовольственных грузов.

Как сообщил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, в частности, в рамках сотрудничества предусмотрено увеличение грузопотока порта "Мариуполь" по зерну, шроту и по маслу до 1,2 млн тонн.

"Сегодня присутствует увеличение агропромышленного бизнеса (в портах – ред.), которого до этого было меньше и это приводит к лучшему результату. Бизнес со своей стороны и наши клиенты нацелены перспективно и мы должны это поддерживать", - сказал он.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Как сообщается, его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.

Напомним, в марте сообщалось, что Мариупольский порт потерял треть грузов из-за Керченского моста.