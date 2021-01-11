Бизнес хочет взыскать двойную компенсацию со связанной с Трухановым компанией

Экспедиторские компании обратились в суд с требованием возмещения причиненных компанией ООО "Евротерминал" убытков от злоупотребления монопольным положением во время сбора платы за проезд до Одесского морпорта.

Об этом сообщает Лига антитраста.

Компании требуют возместить причиненные убытки в двойном размере. Речь идет о сборе "Евротерминалом" неправомерной платы за проезд к Одесскому морскому торговому порту.

Сообщается, что ООО "Евротерминал" монопольно контролирует въезд в морпорт с 2016 года. Тогда Одесская мэрия ограничила проезд по дорогам, ведущим к другому въезду в порт, который не контролируется "Евротерминалом".

Компания собирала плату в 17-26 долларов за проезд по ее территории за "обслуживание грузовых транспортных средств", но фактически водители должны были оплачивать ряд навязанных услуг даже для простого проезда в порт. Альтернативного проезда водители не имели.

Законом определяется, что причиненный ущерб от нарушения законодательства о защите экономической конкуренции "возмещается лицом, совершившим нарушение, в двойном размере причиненного вреда".

В Лиге антитраста говорят, что пока что три компании-экспедиторы обратились в суд о взыскании компенсаций.

ООО "Евротерминал" зарегистрировано на кипрские компании "Нортингтон Холдингс Лимитед" и "Кравенплейт Лтд". Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

По данным OCCRP, Ангерт и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов были членами одной преступной группировки.

Напомним:

В 2009 году компания установила плату за проезд на уровне 26 долларов, со скидкой - 17 долларов. В 2016 году Одесский горсовет ограничил альтернативные пути в порт кроме как через территорию "Евротерминала".

В 2017 году Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Евротерминал" за злоупотребление монопольным положением на 5000000 гривен. В 2018 году Кассационный суд отказал ООО "Евротерминал" в деле против Антимонопольного комитета о злоупотреблении компанией монопольным положением при сборе с перевозчиков неправомерной платы за проезд до Одесского морского торгового порта.

В ноябре 2020 АМКУ закрыл дело о невыполнении "Евротерминал" пункта по обеспечению возможности бесплатного проезда, ведь удовлетворился снижением цены до 16,7 долларов.