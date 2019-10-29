Маріупольский порт залучить 1,3 мільярда інвестицій

Адміністрація морських портів України, агроекспортер "Кофка Агрі Ресорсіз Україна", "Маріупольський морський торговельний порт" та ТОВ "СТТ" підписали меморандум про співпрацю з розвитку порту "Маріуполь", що залучить 1,3 мільярда інвестицій в підприємство.

Це сталося в ході Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Меморандум передбачає реалізацію в порту "Маріуполь" інфраструктурного проекту, який забезпечить залучення сумарно понад 1,3 млрд грн інвестицій в розвиток інфраструктури та збільшить вантажопотоки на 2,3 млн тонн", - прокоментував подію міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, в рамках цього документа також запланована реконструкція двох причалів, будівництво другої черги зернового терміналу і створення єдиного перевантажувального комплексу харчових і наливних продовольчих вантажів.

Як повідомив керівник АМПУ Райвис Вецкаганс, зокрема, в рамках співпраці передбачено збільшення вантажопотоку порту "Маріуполь" по зерну, шроту і по маслу до 1,2 млн тонн.

"Сьогодні є збільшення агропромислового бізнесу (в портах - ред.), якого до цього було менше і це призводить до кращого результату. Бізнес зі свого боку і наші клієнти націлені перспективно і ми повинні це підтримувати", - сказав він.

Маріупольський морський порт входить в число найбільших портів України. Як повідомляється, його потужності дозволяють перевалювати понад 17 млн ​​тонн вантажів на рік. Порт цілий рік відкритий для заходу суден довжиною до 240 м і осадкою до 8 м. Його територія складає 73,2 га, довжина причальної лінії - 4,2 км.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що Маріупольський порт втратив третину вантажів через Керченський міст.