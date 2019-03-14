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Мариупольский порт потерял треть грузов из-за Керченского моста

Четверг, 14 марта 2019, 11:50
 

Мариупольский порт потерял 33% своего флота и до 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц из-за строительства Керченского моста и последующего ограничения прохода судов по высоте.

Об этом со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает Интерфакс-Украина.

Под ограничение прохода попали судна высотой от 33-х метров.

"Отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал. Параллельно с ограничениями движения судов, сейчас мелеет и заиливается дно. Из-за неудачной конструкции Керченского моста трудно спрогнозировать все, что происходит под водой", - отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в ходе визита в Мариуполь.
При этом он отметил, что, несмотря на блокаду РФ Керченского пролива, Мариупольский порт продолжает работать и остается одним из стратегически важных предприятий города.

Максимальные мощности порта позволяют осуществлять перевалку груза до 21 млн тонн в год. Однако после агрессии РФ на востоке Украины мощности порта снизились почти втрое.

Чтобы улучшить ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска, обсуждается несколько возможностей. Например, использование внутренних финансовых ресурсов, которые могли бы оставаться в портах, а также привлечение средств ЕС.

Министр также отметил, что если будет меняться характер грузов, и когда заработает зерновой терминал, завершение строительства которого ожидается в текущем году, то стоит организовать переквалификацию работников порта.

Также, по словам Черныша, есть "принципиальное решение" о выделении дополнительных средств на финансирование инфраструктурных проектов, которые будут способствовать работе порта.

"Это обеспечит такую логистическую схему, которая будет задействовать несколько видов транспорта: железнодорожный, автомобильный и морской для того, чтобы регион имел и сырье для предприятий, и также отгружалась готовая продукция. Несколько таких согласованных решений будет принято с иностранными партнерами", — добавил Черныш.

Напомним, что с момента аннексии Крыма Россией количество заходов суден в азовские порты Украины уменьшилось более чем в два раза. В 2017 году по сравнению с 2014 годом порт Мариуполя принял 37% судов, Бердянск — 69%.

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