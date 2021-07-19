Мининфраструктуры планирует модернизировать часть припортовой железной дороги

пресс-служба мининфраструктуры

В Министерстве инфраструктуры планируют до конца 2021 года электрифицировать 6,5 км железнодорожного пути, по которым осуществляются перевозки для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний страны.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Так, среди приоритетных проектов этого года - перегон участка Черноморская – Береговая. На этой неделе уже начали заключать и электрифицировать вторую главную колею. Именно этими железнодорожными путями осуществляются перевозки для трех из пяти крупнейших стивидорных компаний страны ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод".

Путь, что существует сейчас, является ограничением для дальнейшего увеличения объемов и скорости перевалки грузов, отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Последний раз пропускную способность участка повышали 6 лет назад. Сейчас на участке Черноморская - Береговая она составляет 55 пар поездов в сутки, а после обновления она увеличится до 60.

Согласно расчетам, объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят 135 млн тонн.

"В дальнейшем мы рассматриваем возможность достройки второй главного пути на участке "пост 30 км"- станция Береговая / станция Химическая. Тогда пропускная способность участка Черноморская – Береговая – Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки", - добавил он.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" начала электрификацию пути в направлении Ковель - Изов - Госграница, этот проект позволит увеличить экспортный потенциал Украины.

Экономическая правда