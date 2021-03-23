Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"

Мининфраструктуры обсуждает состояние подготовки проекта и условия концессии порта "Измаил" с потенциальным частным партнером - грузинской компанией GIG HOLDING.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания по реализации проекту концессии.

В совещании, кроме министра Владислава Криклия, также приняли участие директор Команды поддержки реформ Мининфраструктуры Ирина Кошель, директор ГП "Измаильский МТП" Андрей Ерохин, гендиректор компании GIG HOLDING Давид Бежуашвили, другие представители Министерства, АМПУ и компании Ernst&Young.

"Участники совещания обсудили состояние подготовки проекта концессии и выслушали намерения потенциального частного партнера по разработке соответствующего технико-экономического обоснования (ТЭО)", - говорится в сообщении.

Измаильский морской торговый порт расположен на левом берегу Килийского устья реки Дунай в Одесской области. Причальная линия морского порта составляет 2,6 км (24 причала и 5 береговых). Объект обслуживается одной железнодорожной станцией с 3-мя железнодорожными въездами.

Грузооборот порта Измаил в 2019 году составил 4,3 млн тонн, в 2020-м - более 3 млн тонн. Пропускная способность терминалов порта достигает 9,3 млн тонн, имеющийся пассажирский комплекс способен обслужить до 0,15 млн пассажиров в год.

Напомним:

20 августа 2020 года в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве.

20 августа объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска.

Сообщалось, что в Мининфраструктуры рассматривают возможность передачи в концессию порта "Измаил" и других морских портов Украины.

Экономическая правда