Кабмин вскоре введет электронные права и техпаспорт

Кабинет министров принял решения, которые вскоре позволят запустить электронные удостоверения водителя, техпаспорт и онлайн-заказ номерных знаков.

Об этом сообщает правительственный портал.

Как отмечается, одними из первых элементов "государства в смартфоне" будет внедрение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей в тестовом режиме. Уже вскоре в рамках проекта "Дія" заработает мобильное приложение с этими услугами.

В Кабмине отмечают, что скоро абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорт. В планах сделать такую же ​​функцию и для несобственников авто.

"Наша цель - к 2024 году все услуги перевести в онлайн", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

Также Гончарук сообщил, что правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.

"Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня который был в сервисном центре.

Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров. С принятием проекта это изменится, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.

После он сможет заказать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту ", - прокомментировал премьер-министр.



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