Кабмин принял решение о реорганизации "Укроборонпрома" в акционерное общество

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Кабмин принял решение о реорганизации ДК "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100% контролем государства.

Соответствующие постановление и распоряжение правительство одобрило 9 декабря, сообщает пресс-служба ДК "Укроборонпром".

В концерне напомнили, что 1 октября этого года президент Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого - повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК.

"Концерн прекратит свое существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству Украина.

Государственные унитарные и казенные предприятия Укроборонпрома будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100% контролем и будут принадлежать государству", - добавили в концерне.

Отмечается, что трансформация Укроборонпрома будет предусматривать:

внедрение модели корпоративного управления на предприятиях – согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление;

трансфер новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины;

создание совместных проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами стран-партнеров, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины;

привлечение инвестиций, в том числе иностранных, с целью модернизации производства и внедрения инноваций.

Напомним:

Верховная Рада приняла закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Законом предлагается определить особенности преобразования государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, входящих в состав концерна – в хозяйственные общества.

В частности, предлагается урегулировать проведение реформирования Концерна и его участников в три этапа.

Первый этап реформирования предусматривает подготовку участников Концерна к реорганизации и преобразования Концерна в акционерное общество.

Второй этап реформирования предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома".

На третьем этапе должно завершиться превращение Концерна в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству.

Экономическая правда