Кабмин принял решение о реорганизации "Укроборонпрома" в акционерное общество
Кабмин принял решение о реорганизации ДК "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100% контролем государства.
Соответствующие постановление и распоряжение правительство одобрило 9 декабря, сообщает пресс-служба ДК "Укроборонпром".
В концерне напомнили, что 1 октября этого года президент Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого - повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК.
"Концерн прекратит свое существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству Украина.
Государственные унитарные и казенные предприятия Укроборонпрома будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100% контролем и будут принадлежать государству", - добавили в концерне.
Отмечается, что трансформация Укроборонпрома будет предусматривать:
- внедрение модели корпоративного управления на предприятиях – согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление;
- трансфер новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины;
- создание совместных проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами стран-партнеров, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины;
- привлечение инвестиций, в том числе иностранных, с целью модернизации производства и внедрения инноваций.
Напомним:
Верховная Рада приняла закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".
Законом предлагается определить особенности преобразования государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, входящих в состав концерна – в хозяйственные общества.
В частности, предлагается урегулировать проведение реформирования Концерна и его участников в три этапа.
Первый этап реформирования предусматривает подготовку участников Концерна к реорганизации и преобразования Концерна в акционерное общество.
Второй этап реформирования предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома".
На третьем этапе должно завершиться превращение Концерна в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua