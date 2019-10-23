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Кабмін незабаром введе електронні права та техпаспорт

Середа, 23 жовтня 2019, 15:18

Кабінет міністрів ухвалив рішення, які незабаром дозволять запустити електронні посвідчення водія, техпаспорт та онлайн-замовлення номерних знаків.

Про це повідомляє урядовий портал.

Як зазначається, одними з перших елементів "держави в смартфоні" буде запровадження онлайн-сервісів державних послуг для водіїв у тестовому режимі. Вже незабаром у рамках проекту "Дія" запрацює мобільний додаток з цими послугами.

В Кабміні зазначають, що скоро абсолютно всі водії зможуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорти. В планах зробити таку функцію і для невласників авто.

"Наша мета – до 2024 року усі послуги перевести в онлайн", – наголосив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Також Гончарук повідомив, що уряд ухвалив законопроект, який дозволить замовляти номери на авто через інтернет у будь-якого виробника.

"Як це працює зараз. При реєстрації транспортних засобів громадянин міг обрати номерний знак винятково з переліку тих, які були в сервісному центрі. 

Вигравали від цього корупціонери, які "допомагали" обрати "гарний" номер, а також великі монополісти – виробники номерів. З ухваленням проекту це зміниться, при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію із обраним номерним знаком. 

Після зможе замовляти у будь-якого виробника потрібний номер. Головна вимога – відповідність номерного знака державному стандарту", - прокоментував прем’єр-міністр.

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Кабмін

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