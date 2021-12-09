Бывший посол Канады в Украине назначен новым бизнес-омбудсменом

Роман Ващук фото: совет бизнес-омбудсмена

Бывший посол Канады в Украине Роман Ващук с 2022 года займет должность бизнес-омбудсмена, сменив на этом посту Марчина Свенчицкого.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что по итогам правительственного заседания в четверг Кабмин утвердил соответствующее решение Совета бизнес-омбудсмена об избрании Ващука.

Бывший мэр Варшавы Марчин Свенчицкий был назначен бизнес-омбудсменом в 2019 году.

Ващук также завершил свою пятилетнюю каденцию в должности посла 2019 года.

Бизнес-омбудсмен занимается защитой интересов как украинских, так и иностранных предприятий, ведущих бизнес в Украине перед органами публичной власти.

Совет бизнес-обудсмена в Украине является независимым консультативно-совещательным органом, созданным в 2014 году с участием ЕБРР, ОЭСР, ведущих украинских бизнес-ассоциаций и правительства. Совет принимает жалобы предпринимателей на неправомерные действия госорганов.

Европейская правда