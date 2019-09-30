Сервис без чиновников. Как будет выглядеть и работать "государство в смартфоне" Зеленского

ЭП побывала на презентации бренда "цифрового государства Украина" и концепции его создания, и узнала, что мешает превратить государство в сервис.

Государство должно стать сервисом: помогать одним быстро получать услуги, а другим — честно выполнять свою работу.

Эта идея легла в основу концепции развития цифрового государства в Украине и бренда "Дія" ("Держава і я", ЭП), которую 27 сентября презентовал в Киеве вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важность события состоит в том, что впервые в истории страны высшие политические фигуры, руководствуясь единым замыслом, запустили национальный проект цифрового государства.

До этого со стороны государства отсутствовала внятная коммуникация относительно стратегии, сроков, способов оцифровки государственных сервисов и ответственных за это лиц.

Отсутствовали современный бренд "цифровой Украины", маркетинг бренда и услуг, необходимый объем финансирования работ по реинжинирингу госсервисов.

Министерство цифровой трансформации

Переход с "аналогового" на "цифровое" государство несет для Украины ряд существенных преимуществ, а сама страна становится более конкурентоспособной на мировой арене. В десятки раз увеличивается скорость обмена данными между государственными структурами, как и скорость предоставления государственных услуг населению и бизнесу.

Госуслуги становятся более доступными, исключается коррупционная составляющая, снижается нагрузка на чиновников, сокращается численность государственного аппарата, снижаются затраты на бумагу и техническое обслуживание печатных устройств.

Накануне ЭП побывала на презентации концепции развития цифрового государства в Украине и бренда "Дія", чтобы узнать как государство будут превращать в сервис.

4 проблемы государства Украина

Сегодня соприкосновение с государственным аппаратом заставляет жителя Украины чувствовать себя несчастным. К такому выводу в команде нового президента пришли после онлайн исследования, в ходе которого опросили более 90 тыс. человек.

Проблема №1

У наших людей главная ассоциация от взаимодействия с государством — это стресс. Украинцы воспринимают государство как систему, которая не может давать качественный сервис. Люди привыкли к тому, что они чувствуют себя униженными, если идут взаимодействовать с государством.

Михаил Федоров министерство цифровой трансформации

Поэтому, говорит Федоров, чтобы государство не ассоциировались у людей с проблемами в правительстве, решили максимально исключить чиновников из процесса предоставления госуслуг.

"Мы решили сделать так, чтобы все наши государственные услуги были автоматическими, — говорит министр цифровой трансформации. — Наша цель — создать самое автоматизированное государство в мире".

Проблема №2

Вторая проблема заключается в том, что людям часто непонятно, как воспользоваться услугой. Небольшое количество существующих электронных госуслуг разбросаны по веб-сайтам разных госорганов с разным дизайном, структурой и цветовым оформлением.

Поэтому в правительстве решили разработать единый портал государственных услуг (diia.gov.ua, который будет запущен через несколько месяцев, ЭП).

Для этого будут пересмотрены UX/UI-подходы (пользовательский опыт/пользовательский интерфейс, ЭП) к электронным госуслугам, а также решена проблема с архитектурой, чтобы все услуги были в одном месте, на одном сайте, в одном приложении. Loading...

Проблема №3

Эта проблема связана с электронной идентификацией граждан. Чтобы получить большую часть госуслуг через интернет, человек должен себя идентифицировать с помощью электронной цифровой подписи.

На руках у наших граждан лишь несколько сотен тысяч ЭЦП, процедура получения ЭЦП бюрократизирована, точек выдачи мало, способ применения ЭЦП не удобен.

Чтобы сделать ЭЦП массовой Федоров предлагает перейти на технологию Smart-ID (это бесплатный индивидуальный инструмент идентификации, которым может воспользоваться каждый владелец смартфона или планшета, ЭП).

"У нас уже есть совместный проект с "Приватбанком" и я надеюсь, что до конца 2019 года или в начале зимы запустится первое приложение Smart ID. Тогда сразу примерно 10 млн украинцев — пользователей приложения "Приват24" автоматически получат доступ к лёгкому способу идентификации", — отмечает министр цифровой трансформации.

"В то же время, сегодня есть грустная статистика по технологии Mobile ID (альтернативная ЭЦП на основе SIM-карты, ЭП). Ей пользуются только 1000 человек во всей Украине. Впрочем, у нас уже есть договоренность с "Ощадбанком", что на базе их 2000 отделений мы сможем выдавать Mobile ID", — добавляет Федоров.

Проблема №4

Сложная организационная структура госаппарата не позволяет эффективно и централизованно проводить цифровые реформы. У разных государственных структур не было общей цели и общего видения стратегии цифровой трансформации страны.

"За несколько месяцев нам удалось построить эту эффективную структуру, — говорит Федоров. — Мы создали парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации и министерство цифровой трансформации".

"Мы также назначили в каждое министерство и ведомство своего представителя, который будет фокусироваться на тех услугах, которые предоставляет тот или иной госорган", — добавляет он.

Первый шаг и цели

Первым шагом станет запуск единого онлайн-портала государственных услуг diia.gov.ua. Он начнет работать в течение ближайших двух месяцев. Позже будет запущено мобильное приложение "Дія", с помощью которого можно будет получить любую услугу через смартфон. К слову, сейчас смартфон есть у 60% украинцев.

Министерство цифровой трансформации поставило перед собой задачу достичь до 2024 года три цели: — 100% всех государственных услуг доступны онлайн; — 20% услуг предоставляются автоматизировано, без вмешательства должностного лица; — 1 онлайн-форма для заполнения, чтобы получить пакет услуг в любой жизненной ситуации.

Сейчас у министерства в процессе реализации находится более 90 проектов. Какие ключевые из них?

Первый. Электронный кабинет гражданина, который заработает через несколько месяцев в смартфоне. В кабинете будет возможность увидеть свои цифровые водительские права, цифровой паспорт, данные о недвижимости. Кроме того, человек будет получать уведомления о том, кто и когда обращался за его данными.

Второй — пилотный проект по внедрению цифровых водительских прав.

Министерство цифровой трансформации

Третий — проект "є-малятко", в рамках которого при рождении ребенка все соответствующие госуслуги и документы можно получить через интернет, заполнив одну онлайн-форму.

Четвертый — ID-14 — одновременная регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины.

Пятый — электронная пенсия: оформление пенсии онлайн.

Шестой — электронное резидентство: возможность зарегистрировать бизнес в Украине и открыть счет в банке через интернет после получения в посольстве Украины ID карты.

Седьмой — аудит электронных госреестров, который впоследствии позволит провести электронную перепись населения.

Восьмой — запуск через несколько недель кабинета застройщика, где ряд лицензий можно будет получить без участия чиновников.

Бренд "цифровой Украины"

Впервые у концепции цифрового государства Украина появился бренд и что немаловажно за этот бренд не стыдно. Бренд "Дія" за несколько месяцев был разработан в киевском агентстве Fedoriv Marketing Agency.

Продукт был создан за деньги зарубежных доноров — швейцарско-украинской программы EGAP, проекта USAID, проекта EGOV4UKRAINE, финансируемого ЕС и его странами-членами: Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией.

Агентство Андрея Федорива победило в тендере, организованном донорами.

"Бренд — это реальные изменения, которые он несёт людям, — объясняет важность бренда основатель Fedoriv Marketing Agency Федорив. — Бренда — это реальное решения старых проблем по-новому, быстрее дешевле проще. Так мыслит современный стартап и так обязано мыслить государство".

Андрей Федорив Министерство цифровой трансформации

"Мы все должны признать, что Украина — это стартап. По большому счёту, мы стартап, потому что нашей стране буквально пара десятков лет с момента обретения независимости. Думаю, нам очень важно не притворяться усталой, перезрелой, аристократичной, большой, вялой корпорацией", — отмечает Федорив.

"Нет. Наша сила, как страны в молодой, безумной, яркой энергии. В энергии людей которые верят что невозможное — возможно и всё в принципе можно сделать буквально за одну ночь, буквально за один месяц", — подчеркивает он.