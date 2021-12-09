Правительство одобрило стратегию управления госдолгом до 2025 года

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Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2021-2024 годы – базовый документ по долговой политике Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Стратегия разработана с учетом показателей, определенных законом о госбюджете на 2021 год и Бюджетной декларацией Украины на 2022-2024 годы.

"Стратегия включает: обзор государственного долга, сравнительный анализ его структуры и динамики, анализ стоимости и рисков государственного долга, на основе которых определяются цели управления государственным долгом на среднесрочный период, направленные на минимизацию рисков и снижение долговой нагрузки, а также задачи и меры для них достижения", - говорится в сообщении.

Стратегия определяет 4 основные цели управления государственным долгом на следующие 3 года:

Увеличение доли госдолга в государственной валюте.

Продление среднего срока погашения и обеспечения равномерного графика погашения государственного долга.

Привлечение долгосрочного льготного финансирования.

Продолжение развития крепких взаимоотношений с инвесторами и дальнейшее совершенствование политики управления государственным долгом.

"Также стратегия содержит анализ прогнозных долговых показателей и заключения по долговой устойчивости, а также план действий на 2021-2024 годы и показатели достижения целей - в частности, снижение отношения объема государственного долга к ВВП на конец 2024 года до 47%", - добавили в ведомстве.

"Внедрение среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2021-2024 годы позволит в дальнейшем поддерживать имидж государства как надежного партнера, проводящего прозрачную и предполагаемую долговую политику.

В свою очередь, это будет положительно влиять на условия государственных заимствований и будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины", - резюмировали в Минфине.

Напоминаем:

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в следующем году на 17,91 млрд грн – до 456,4 млрд грн.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец сентября 2021 составил 2 445,52 млрд грн (92,02 млрд долл. США) - за месяц долг уменьшился на 39,8 млрд грн в гривневом эквиваленте и на 510 млн долл. в долларовом.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре уменьшился на 6,92 млрд грн, в долларовом эквиваленте вырос на 0,61 млрд долларов.

Экономическая правда