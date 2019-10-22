Гончарук обсудил квоты на автоперевозки на встрече с польским премьером

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с польским коллегой Матеушем Моравецкий вопрос разрешений на международные грузовые перевозки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Нехватка разрешений со стороны Республики Польша на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинцев, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", - сказал Гончарук во время разговора.

Главы правительств согласились, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры обоих государств во время встречи украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Отмечается, что Гончарук попросил Моравецкого быстрее назначить главу польской части украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Среди прочего Гончарук подчеркнул важность двусторонних стратегических отношений Украины и Польши, а также пригласил главу польского правительства посетить Киев с официальным визитом.

Считается, что польский премьер до сих пор отказывался посещать Украину до снятия моратория на эксгумационные работы.

Гончарук 30 сентября на брифинге в Киеве заявил, что польских разрешений на автоперевозки осталось очень мало: по подсчетам Кабмина, их может хватить примерно на две недели работы.

Украина подготовила контрмеры на отказ Польши увеличить квоту на автоперевозки, добавил он.

Напомним, проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 000 разрешений.

Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не меньше 200 000 разрешений.

Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, является 230 000 разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

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