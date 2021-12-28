5 чиновников УЗ подозревают в завладении 12 миллионами на ремонте "Бориспольского экспресса"

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5 чиновников подозревают в завладении 12 млн грн средств АО "Укрзализныця" на ремонте "Бориспольского экспресса".

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве ОГП разоблачено и уведомлено о подозрении пяти должностным лицам в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, подлоге официальных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 193). 1 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

"По данным следствия, должностные лица АО "Укрзализныця" и Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" на протяжении 2019-2020 годов организовали схему завладения средствами Укрзализныци.

Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов по закупке услуг по капитальному ремонту оборудования "Бориспольского экспресса". При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был осуществлен с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные", - добавляют в ОГП.

Отмечается, что фигуранты завладели средствами АО "Укрзализныця" в сумме 12 млн грн, выделенными на ремонт оборудования рельсовых автобусов.

"В дальнейшем эти средства члены организованной группы легализовали путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 29 обысков. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и аресте их имущества.

Экономическая правда