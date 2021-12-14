Проезд в Kyiv Boryspil Express подорожал до 100 гривень
Стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, курсирующем между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь, увеличилась с 80 гривень до 100 гривень.
Об этом сообщает издание Avianews.
В Укрзализныце рост стоимости проезда обосновали появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте. Его размер составляет 20 грн, и ранее он не применялся для поездов Kyiv Boryspil Express.
На сумму комиссионного сбора также увеличилась цена детских билетов в аэропорт. Теперь они стоят не 60 грн, а 80 грн.
В результате таких изменений цена взрослого билета в экспрессе сравнялась со стоимостью проезда в автобусах Skybus, которые курсируют между Киевом и аэропортом Борисполь.
В "Укрзализныце" пообещали направить дополнительные доходы от подорожания билетов на усовершенствование системы продажи и другие цели.
Напоминаем:
Железнодорожное сообщение между Киевом и аэропортом Борисполь "Укрзализныця" открыла 30 ноября 2018 года.
За три года поездами было перевезено почти 2 млн пассажиров.
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