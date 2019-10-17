В ЕС анонсировали успешное завершение эпопеи с Brexit

Европейский Союз и Великобритания приблизились к достижению соглашения по Brexit, а лидеры Франции и Германии выразили надежду, что соглашение может быть подписано на саммите ЕС.

Об этом сообщает AP.

Положительные ожидания излучали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в среду в Тулузе, Франция, где Меркель заявила, что переговоры находятся "в конечной стадии".

Макрон добавил, что "я хочу верить, что соглашение финализируется, и мы можем его принять" в четверг, когда лидеры ЕС должны встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Брюсселе.

Разногласия между двумя сторонами остались, но сузились к некоторым техническим и сложным вопросам таможенного дела и налога на добавленную стоимость, заявили чиновники. Команды переговоров работали до ночи в штаб-квартире ЕС, чтобы их решить.

"Хороший прогресс, и работа продолжается", - заявил журналистам главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье в среду вечером.

Это может означать очередной саммит ЕС по Brexit до конца месяца.

Однако из-за того, что дата Brexit 31 октября приближается и проходит всего несколько часов до саммита лидеров ЕС, надежды все больше сводятся к получению широкого политического обязательства, а все юридические детали будут урегулированы позже.

Ранее Джонсон обратился к парламенту с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которое он заключит с Европейским Союзом в течение 24 часов после саммита ЕС.

В начале прошлой недели несколько высокопоставленных ЕС говорили о минимальных шансах того, что обеим сторонам удастся договориться.

Но 10 октября после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.

Европейская правда