НБУ ежедневно планирует покупать на межбанке до 30 миллионов долларов

Национальный банк увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанке до 30 млн долларов в день.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, возможности для расширения покупки валюты Нацбанком обусловлены появлением новых фундаментальных факторов, обусловливающих избыточное предложение валюты на межбанке.

Прежде всего речь идет об устойчивом притоке средств нерезидентов в гривневый государственный долг.

"Другой новый фундаментальный фактор, который стал определяющим для ситуации на валютном рынке сейчас и останется таким в дальнейшем, - это рекордный рост урожайности зерновых в Украине", - говорится в сообщении.

"При этом заметного спроса на валюту предприятия реального сектора экономики не демонстрируют. В сентябре даже значительные объемы внешних платежей госпредприятиями были осуществлены за счет привлеченных ранее на международных рынках долговых средств", - сообщает НБУ.

"В таких условиях, по оценкам Нацбанка, увеличение объемов валютных интервенций позволит активнее пополнять международные резервы без нарушения принципа рыночного курсообразования гривни", - подытожили в пресс-службе.

Напомним:

10 июля НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов в рамках реализации "дорожной карты" валютной либерализации.

В начале сентября регулятор обнародовал дорожную карту отмены валютных ограничений, в которой описаны ключевые шаги на пути к режиму свободного движения капитала.

Экономическая правда