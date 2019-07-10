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Нацбанк скасував ліміт на репатріацію дивідендів

Середа, 10 липня 2019, 15:54

НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів у рамках реалізації "дорожньої карти" валютної лібералізації.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"З 10 липня бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 мільйонів євро на місяць для однієї юридичної особи", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку підкреслили, що чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності.

Зазначається, що у першому півріччі 2019 року бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму 1,27 млрд доларів з яких 1,07 млрд доларів - за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти на 20% і 14% менші, ніж за аналогічний період 2018 року.

Нагадаємо:

У травні НБУ підвищив ліміт на виведення дивідендів із України з 7 до 12 мільйонів євро на місяць.

Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.

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Економічна правда

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