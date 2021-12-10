Украина будет обсуждать с МВФ новую программу сотрудничества
Национальный банк и Международный валютный фонд в следующем году начнут переговоры о новой программе сотрудничества.
Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью Bloomberg.
Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ – это, прежде всего, репутация и доверие. "В конце концов это также и о деньгах", - добавил Шевченко и напомнил о получении Украиной второго транша в рамках программы stand-by в ноябре этого года по итогам первого пересмотра. Выводы МВФ также разблокировали для Украины 600 млн евро транша от ЕС.
Глава НБУ заявил, что о продолжении действующей программа сотрудничества с МВФ речь не идет.
"В следующем году мы перейдем к обсуждению новой программы сотрудничества", - рассказал он.
Шевченко прокомментировал вопрос независимости НБУ, который является одним из структурных маяков Меморандума с Фондом. Он рассказал, что на сегодняшний день не видит никаких нарушений независимости НБУ благодаря принятию нового закона. Кроме того, глава регулятора "сейчас не видит никаких рисков" для нее.
Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов
Напоминаем:
Украина получила второй транш в 700 млн. долларов в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов
Дана Гордийчук, ЭП
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