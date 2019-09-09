НБУ скасував ліміт на репатріацію коштів від продажу цінних паперів

НБУ

Національний банк скасував щомісячний ліміт у сумі 5 мільйонів євро на репатріацію коштів від продажу цінних паперів, корпоративних прав та засобів, отриманих у результаті зменшення статутних капіталів юридичних осіб і виходу з господарських товариств іноземних інвесторів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Також центробанк розширив перелік операцій, які дозволяється здійснювати за рахунками нерезидентів. Зокрема, на поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів центробанк дозволив зарахування коштів у гривнях, отриманих як дивіденди, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів по об'єктах прав власності в Україні, які не пов'язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією або зменшенням статутного капіталу.

"Зазначені ослаблення разом із раніше скасованим обмеженням на репатріацію дивідендів дають можливість нерезидентам гнучкіше розпоряджатися власними коштами як в іноземній валюті, так і в гривні. Спрощення процедури повернення іноземних інвестицій також сприятиме їх подальшому припливу в Україну" - зазначається у повідомленні.

Ба більше, щоб уникнути різночитань Нацбанк уточнив, що чинний e-ліміт у розмірі 2 млн євро на рік для інвестицій юридичних осіб-резидентів за кордон поширюється також на придбання цінних паперів іноземних емітентів та облігацій зовнішньої держпозики України.

Чергові валютні ослаблення затверджені постановою правління НБУ №113 від 9 вересня 2019 року "Про затвердження змін до Положення про заходи захисту і визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", які набувають чинності 10 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що 10 липня 2019 року НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів у рамках реалізації "дорожньої карти" валютної лібералізації.

Економічна правда