Регулятор вернулся к покупке валюты на межбанке

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Нацбанк в течение недели 6 декабря – 10 декабря выкупил на межбанке 54 млн долларов, при этом не совершал операций по продаже.

Об этом свидетельствуют данные валютных интервенций НБУ.

Из всего объема сделок по покупке валюты, 10 млн долларов НБУ совершил по лучшему курсу, остальные – по единому.

В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,7 млрд долл., продал 1,1 млрд дол.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл., продал 3,89 млрд дол.

В последние недели регулятор значительно нарастил объем продаж валюты на межбанке. О причинах ЭП рассказывала в материале: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Нацбанк в течение недели 29 ноября – 3 декабря продал на межбанке 154,5 млн долларов, а выкупил – 5 млн долларов.

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах ускорился до 6,8% – наивысшего значения за почти 40 лет. На фоне этих новостей котировки доллара упали.

Экономическая правда