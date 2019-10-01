НБУ щодня планує купувати на міжбанку до 30 мільйонів доларів

Національний банк збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку до 30 млн доларів на день.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, можливості для розширення купівлі валюти Нацбанком зумовлені появою нових фундаментальних факторів, які зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на міжбанку.

Насамперед йдеться про стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг.

"Інший новий фундаментальний фактор, який став визначальним для ситуації на валютному ринку зараз і залишиться таким в подальшому, – це рекордне зростання врожайності зернових в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Натомість помітного попиту на валюту підприємства реального сектору економіки не демонструють. У вересні навіть значні обсяги зовнішніх платежів держпідприємствами було здійснено за рахунок залучених раніше на міжнародних ринках боргових коштів", - повідомляє НБУ.

"У таких умовах, за оцінками Нацбанку, збільшення обсягів валютних інтервенцій дасть змогу активніше поповнювати міжнародні резерви без порушення принципу ринкового курсоутворення гривні", - підсумували в прес-службі.

Нагадаємо:



10 липня НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів у рамках реалізації "дорожньої карти" валютної лібералізації.

На початку вересня регулятор оприлюднив дорожню карту скасування валютних обмежень, в якій описані ключові кроки на шляху до режиму вільного руху капіталу.



Економічна правда