FlixBus будет тестировать водородный автобус

Наибольший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, инвестирует в технологии альтернативного топлива и будет тестировать первые междугородние автобусы с топливными элементами в Европе.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что проект будет осуществляться в сотрудничестве с немецкой компанией Freudenberg Sealing Technologies.

В то же время FlixMobility - материнская компания бренда FlixBus - заявила, что хочет достичь 100% нейтральности влияния своего транспорта на окружающую среду до 2030 года, и представила план действий.

Транспорт на топливных элементах сможет проехать не менее 500 километров на одной заправке, а дозаправка продлится до 20 минут, поскольку вместо дизеля вводится водород.

"Особенности эксплуатации автобусов на топливных элементах, такие как мощность и ускорение, должны будут соответствовать современным стандартам автобусов на дальние расстояния. На первом этапе проекта новой технологией будет оснащена выбранная часть автопарка FlixBus", - говорится в сообщении.

"Гибридная система, которая рационально сочетает электрический аккумулятор и топливные элементы, станет особенно практичной для тяжелых транспортных средств, рассчитанных на дальние расстояния.

Транспорт, работающий на исключительно электрических двигателях, все еще не может преодолевать большие расстояния", - заявил Клаус Мьоленкамп, CEO Freudenberg Sealing Technologies.

FlixBus уже ведет предварительные переговоры с производителями по разработке автобусов для этого проекта.

В прошлом году FlixBus уже начал активизировать охрану окружающей среды, тестируя междугородные автобусы, которые полностью работают на электроэнергии.

Сейчас электроавтобусы перевозчика ездят во Франции и Германии.

Напомним:

Наибольший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, объявил о запуске с 19 августа совместных перевозок с компанией Gunsel по маршрутам из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу.