FlixBus и Gunsel запустили совместные рейсы из Киева в Польшу и Чехию

Наибольший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, объявил о запуске с 19 августа совместных перевозок с компанией Gunsel по маршрутам из Киева в Варшаву, Вроцлав и Прагу.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что в каждом автобусе Gunsel на указанных маршрутах будет 15 маркированных сидений для пассажиров Flixbus.

На линии Киев-Варшава (через Люблин) автобус будет курсировать ежедневно, Киев-Вроцлав (через Житомир, Ровно, Львов, Краков, Катовице) - трижды в неделю, Киев-Прага (через Житомир, Ровно, Львов, Градец Кралове) - три раза в неделю.

"Мы хотим соединить три столицы - Киев, Прагу, Варшаву. Мы также пытаемся присоединить Львов и Житомир к нашим международным хабам.

Тогда пассажир, который едет из Украины только с одной пересадкой, сможет доехать до огромного количества городов Европы", - заявил гендиректор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

По случаю запуска новых маршрутов FlixBus объявил о том, что до 12:00 15 августа на совместные рейсы с Gunsel билеты можно купить по цене от 5 евро.

"Мы хотели бы добавить в нашу сеть Одессу, Днепр, Харьков и на всех маршрутах увеличивать частоту рейсов. Мы плотно работаем над нашей картой маршрутов на следующий год.

Пока не могу говорить точно, но мы хотим увеличить плотность присутствия. За два года работы в Польше мы расширили сеть на более 100 городов, может, не такими темпами и чуть более чем за два года, но мы хотим достичь таких же результатов в Украине", - рассказал о планах Flixbus в Украине Михал Леман.

Напомним:

11 июня FlixBus объявил о полноценном выходе на украинский рынок и назвал маршруты, которые запустит в Украине.

Согласно презентации компании, в планах на 2019 год - запустить рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

Стоимость билетов будет начинаться от 5 евро.

На начальном этапе на украинских маршрутах компания будет работать через украинских партнеров, число которых к концу года может вырасти до 4-5. Первым партнером Flixbus в Украине стала компания EuroClub.

Компания Gunsel выполняет автоперевозки уже более 20 лет. В 2016 году вышла на международный рынок, запустив рейс Киев-Варшава.