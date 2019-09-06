FlixBus тестуватиме водневий автобус

Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, інвестує в технології альтернативного палива та тестуватиме перші міжміські автобуси з паливними елементами в Європі.

Про це пише ЦТС з посиланням на дані компанії.

Зазначається, що проект здійснюватиметься у співпраці з німецькою компанією Freudenberg Sealing Technologies.

Водночас FlixMobility - материнська компанія бренду FlixBus - заявила, що хоче досягти 100% нейтральності впливу свого транспорту на навколишнє середовище до 2030 року, та представила план дій.

Транспорт на паливних елементах зможе проїхати не менше 500 кілометрів на одній заправці, а дозаправка триватиме до 20 хвилин, оскільки замість дизеля вводиться водень.

"Особливості експлуатації автобусів на паливних елементах, такі як потужність і прискорення, повинні будуть відповідати сучасним стандартам автобусів на далекі відстані. На першому етапі проекту новою технологією буде оснащена обрана частина автопарку FlixBus", - йдеться у повідомленні.

"Гібридна система, яка раціонально поєднує електричний акумулятор і паливні елементи, стане особливо практичною для важких транспортних засобів, які розраховані на далекі відстані.

Транспорт, який працює на виключно електричних двигунах, все ще не може долати великі відстані", - заявив Клаус Мьоленкамп, CEO Freudenberg Sealing Technologies.

FlixBus уже веде попередні переговори з виробниками щодо розробки автобусів для цього проекту.

У минулому році FlixBus вже почав активізувати охорону навколишнього середовища, тестуючи міжміські автобуси, які повністю працюють на електроенергії.

Зараз електроавтобуси перевізника їздять у Франції і Німеччині.

Нагадаємо:

Найбільший автобусний перевізник Європи, FlixBus, оголосив про запуск з 19 серпня спільних перевезень з компанією Gunsel за маршрутами з Києва до Варшави, Вроцлава і Праги.