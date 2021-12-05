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Укр / Рус

Ассоциация: спрос на новые грузовики существенно вырос

Воскресенье, 5 декабря 2021, 15:27

В Укравтопроме заявили, что в ноябре в Украине было зарегистрировано 1479 новых коммерческих автомобилей (грузовых и спец авто), что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Citroen, реализовавшая на украинском рынке 272 новых машин, превысила собственный результат годовой давности почти втрое.

Второе место в рейтинге марок заняла Renault – 234 новых авто, что на 8% больше, чем годом ранее.

На третьем месте Fiat с результатом 166 зарегистрированных авто, это на треть больше чем в ноябре 2020 года. Также в первую пятерку вошли Peugeot – 133 шт. (+6%) и МАЗ – 88 шт. (+54%).

"Всего с января по ноябрь текущего года в Украине было зарегистрировано почти 14 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 40,5% больше, чем в прошлом году", - резюмировали там.

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Экономическая правда
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