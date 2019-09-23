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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 23 сентября 2019, 11:11
 

23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,42 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,33 - 24,35 гривни;

Евро - 26,69 - 26,72 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,24 - 24,47 гривни. Евро покупают по 26,59 гривни, продают по 27,02 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,32 - 24,55 гривни, евро - 26,76 - 26,82 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 23 сентября на уровне 24,43 гривни за доллар.

20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,43 гривни за доллар.

Экономическая правда

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