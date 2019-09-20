Гривня на міжбанку досягла найвищих значень з січня 2016 року
П'ятниця, 20 вересня 2019, 19:05
20 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,43 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,41 - 24,43 гривні;
Євро - 26,89 - 26,91 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 20 вересня на рівні 24,62 гривні за долар.
20 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,43 - 24,47 гривні за долар.
Економічна правда
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