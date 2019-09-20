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Гривня на міжбанку досягла найвищих значень з січня 2016 року

П'ятниця, 20 вересня 2019, 19:05
 

20 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,43 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,41 - 24,43 гривні;

Євро - 26,89 - 26,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 20 вересня на рівні 24,62 гривні за долар.

20 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,43 - 24,47 гривні за долар.

Економічна правда

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