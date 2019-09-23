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Курс валют: гривня рекордно укрепилась

Понедельник, 23 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 23 сентября на уровне 24,43 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,94 гривни (на 20 сентября - 27,24 гривни).

Напомним:

20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,43 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 сентября на уровне 24,62 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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