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Azur Air получила разрешение на новые рейсы в Грецию, Италию, Испанию и Кипр

Вторник, 18 января 2022, 09:00
 
avianews

Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании "Азур Эйр Украина" выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Грецию, Италию, Испанию и Кипр с 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает Госавиаслужба.

Компании разрешено:

пять раз в неделю выполнять рейсы из Киева в Ираклион и Миконос (Греция);

трижды в неделю – выполнять рейсы из Киева в Родос, Корфу, Ханью и Коса (Греция);

пять раз в неделю – разрешено летать из Киева в Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальму-де-Майорку (Испания).

Напоминаем:

Azur Air Ukraine зарегистрировала в украинском реестре гражданских воздушных судов дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER, летавший в России.

Его емкость составляет 531 кресло, что является рекордным показателем для авиации Украины.

Экономическая правда

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Авиакомпании Кипр Греция Италия Испания

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