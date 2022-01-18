Azur Air получила разрешение на новые рейсы в Грецию, Италию, Испанию и Кипр
Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании "Азур Эйр Украина" выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Грецию, Италию, Испанию и Кипр с 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает Госавиаслужба.
Компании разрешено:
пять раз в неделю выполнять рейсы из Киева в Ираклион и Миконос (Греция);
трижды в неделю – выполнять рейсы из Киева в Родос, Корфу, Ханью и Коса (Греция);
пять раз в неделю – разрешено летать из Киева в Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальму-де-Майорку (Испания).
Напоминаем:
Azur Air Ukraine зарегистрировала в украинском реестре гражданских воздушных судов дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER, летавший в России.
Его емкость составляет 531 кресло, что является рекордным показателем для авиации Украины.
Экономическая правда
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