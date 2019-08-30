Гончарук о главе УЗ: Кадровые решения будут, но позже

Премьер-министр Алексей Гончарук, отвечая на вопрос о судьбе главы правления УЗ Евгения Кравцова, сказал, что хочет принимать все кадровые решения на основании анализа.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами 30 августа.

"Кадровые решения точно будут приняты, в том числе и по "Укрзализныце", но позже.

Я хочу принимать все кадровые решения на основании анализа. Я не сомневаюсь, что "Укрзализныця" сейчас пронизана низовой коррупцией - кто-то что-то имеет тендерах, кто-то руководит в ручном режиме в отдельных железных дорогах", - подчеркнул премьер.

"Укрзализныця" - это же только надстройка. Если не ошибаюсь, есть шесть отдельных железных дорог, каждая из которых имеет свой менеджмент. Какая версия правильная, или существующий менеджер - правильный парень, который делал все, что может, и есть какие-то этому есть доказательства, или же он был лишь витриной - мы разберемся и дадим оценку. Но сейчас я бы не хотел об этом говорить однозначно ", - добавил он.

"Большая приватизация нужна. Лично моя позиция - чем меньше государства в экономике, тем лучше.

Говоря о приватизации, Гончарук заявил, что "есть часть УЗ, которая не должна быть в частных руках".

"Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими. И сама "Укрзализныця", там есть часть, которая не должна быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех различных частей. Это отдельная сложная история ", - рассказал он.

"Здесь очень простая штука: то, что может быть естественной монополией и является естественной монополией, и там не может быть конкурентного рынка, это в принципе можно оставлять государству. И то, я бы заводил туда частный капитал на миноритарный судьбу для того, чтобы она строила эффективность ", - добавил премьер.

По его словам, сейчас в правительстве думают над созданием госхолдинга, который вывел бы все государственные и коммунальные предприятия из-под министерств.

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Экономическая правда