Новый министр инфраструктуры поддерживает разделение "Укрзализныци" на три компании — СМИ
Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли.
Об этом говорится в статье ЦТС.
По мнению Криклия, "Укрзализныця" должна быть разделена на операторов по управлению инфраструктурой, грузовых и пассажирских перевозок.
Также новый министр выступает за концессию вокзалов и допуск на магистральные пути частной локомотивной тяги. По поводу последнего, считает, что необходим специальный закон, поскольку пилотный проект не сможет работать ввиду монопольного положения "Укрзализныци".
Полную приватизацию "Укрзализныци" считает в данный момент "безрассудной". Но поддерживает частичную приватизацию "Укрпошты". Считает, что определенный процент акций этого предприятия может быть продан крупным игрокам, в идеале - мирового уровня.
Кроме того, Криклий поддерживает идею концессии и является сторонником государственно-частного партнерства в таких отраслях, как автодорожное строительство, портовая отрасль, железная дорога.
Отмечается, что Криклий анонсировал принятие закона о концессии автомобильных дорог уже в сентябре, а позже - единого закона о концессии.
По данным издания, Криклий выступает за создание и развитие фондов по типу Дорожного фонда в других транспортных отраслях - железнодорожной, морской, авиационной.
Министр назвал приоритетом вопрос строительства дорог и габаритно-весового контроля, автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Отмечается, что министр хочет предложить распределить ответственность за содержание дорог между "Укравтодором" и местными властями, перечислять часть суммы из админштрафов собственникам дорог.
Подробнее о Криклие и других новоназначенных министрах читайте в статье: Зе! Кабмин: Все о жизни и связях новых министров
Напоминаем:
29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.
В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.
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