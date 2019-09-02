Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,13 - 25,16 гривни;
Евро - 27,76 - 27,79 гривны гривни
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,01 - 25,27 гривни. Евро покупают по 27,46 гривни, продают по 27,91 гривны гривни
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,11 - 25,35 гривни, евро - 27,66 - 27,662 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.
30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,21 гривни за доллар.
30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua