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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 2 сентября 2019, 11:11

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,13 - 25,16 гривни;

Евро - 27,76 - 27,79 гривны гривни

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,01 - 25,27 гривни. Евро покупают по 27,46 гривни, продают по 27,91 гривны гривни

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,11 - 25,35 гривни, евро - 27,66 - 27,662 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.

30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,21 гривни за доллар.

30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

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