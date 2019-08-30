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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 30 августа 2019, 11:58
 

30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,14 - 25,16 гривни;

Евро - 27,76 - 27,78 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,05 - 25,27 гривни. Евро покупают по 27,56 гривни, продают по 28,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,13 - 25,19 гривни, евро - 27,72 - 27,82 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 30 августа на уровне 25,23 гривни за доллар.

29 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,23 - 25,25 гривни за доллар.

29 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,19 - 25,21 гривни за доллар.

Экономическая правда

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