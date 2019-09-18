Новости 18 сентября: анбандлинг "Нафтогаза", Фонд госимущества, переговоры по транзиту газа
Об анбандлинге "Нафтогаза". Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что процесс анбандлинга "Нафтогаза" восстановлен - Кабмин нашел решение, которое приняли все стороны процесса и поддержали европейские партнеры.
О Фонде госимущества. Кабинет министров направил в парламент представление на назначение новым главой Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.
О переговорах по транзиту газа. Еврокомиссия подтвердила проведение 19 сентября трехсторонних переговоров по транзиту газа между Евросоюзом, Украиной и Россией.
О нефтеперевалке в порту "Южный". Нефтеперевалочный комплекс в порту "Южный" на этой неделе прекратит отгрузку дизельного топлива.
О провайдере Triolan. Суд отказался удовлетворить иск компании "Триолан.Мани" к Государственной фискальной службе Киева об отмене наложения штрафа на 3,7 миллиарда гривен за нарушение положения о ведении кассовых операций в нацвалюте.
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Смартфон вместо кошелька. Как в Украине безнал побеждает "кэш"
Объем безналичных платежей по банковским картам уже сопоставим с объемами налички, которую украинцы снимают через банкоматы и кассы банков. По количеству операций безнал побеждает кэш уже пять лет. Как это стало возможным и как меняется рынок?
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