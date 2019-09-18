Нефтеперевалка в порту "Южный" вынужденно останавливает работу

Нефтеперевалочный комплекс в порту "Южный" на этой неделе приостановит отгрузку дизельного топлива.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на трейдеров.

Отмечается, что причиной стал отказ Энергетической таможни проводить оформление танкерной партии 27 тысяч тонн греческого дизтоплива, выгруженного в резервуары порта в конце августа.

"Остатков дизельного топлива, которое уже растаможено или которое можно растаможить, в резервуарах терминалов хватит на один день работы. На этой неделе отгрузки будут полностью прекращены", - заявил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Информацию об остановке отгрузок подтвердили и в компании "Терминал Стивидоринг и К", которая управляет комплексом.

Терминал не сможет принять запланированные на вторую половину сентября и начало октября два танкера по 30 тысяч тонн дизтоплива. Под вопросом также прием меньших судов с дизельным топливом.

"Если ситуация с партией греческого топлива не решится, технической возможности разместить "тридцатитысячников" не будет. Это вопрос нескольких ближайших дней, запланированные на конец сентября и начало октября танкеры будут перенаправлены в другие порты, и скорее всего не в Украине", - отметил собеседник.

Как отмечает enkorr, в распоряжении которого есть копия протокола анализа отобранных проб от 13 сентября, Энергетическая таможня ГФС заблокировала в порту "Южный" танкерную партию дизельного топлива производства Елефсинского НПЗ компании Hellenic Petroleum (Греция) под предлогом превышения допустимой доли серы на 0,00001 масс. %, что в 17 раз меньше технической погрешности прибора, которым проводились анализы.

"Анализ проб греческого дизтоплива, выполненный И.Богданом 13 сентября, якобы показал долю серы в топливе на уровне 0,00101 мас.% (10,1 ppm) при допустимых 0,00100 мас.% (10 ppm). Таким образом таможня заявила , что топливо не соответствует стандартам Евро-5 (до 10 ppm) и не может быть допущено на таможенную территорию Украины.

Анализ проводился прибором "Спектроскан SW-D3", погрешность которого, согласно этому же протоколу, составляет 0,00017 масс. % (1,7 ppm)", - говорится в сообщении.

В распоряжении издания есть копия сертификата качества Елефсинского завода, выданного при загрузке топлива в танкер Maersk Edgar 14 августа 2018 года в порту Элевсине (Греция). Согласно сертификату, подписанного международной сюрвейерской компанией Intertek, массовая доля серы в дизтопливе составляет 9,6 ppm (0,00096 мас.%).

При выгрузке в резервуары порта "Южный" Intertek провел повторный анализ проб, массовая доля серы была установлена ​​на уровне 9,4 ppm (0,00094 мас.%).

Напомним:

Государственное "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами", которое осуществляет управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом, начало подготовку к передаче имущества комплекса новому управляющему и вынуждено приостановить прием танкеров.