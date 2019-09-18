Еврокомиссия официально анонсировала трехсторонние переговоры по транзиту газа

Еврокомиссия подтвердила проведение 19 сентября трехсторонних переговоров по транзиту газа между Евросоюзом, Украиной и Россией.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Завтра, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочноме транзите газа через Украину после 2019 года", - говорится в сообщении.

Председательствовать во время переговоров будет вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Перед трехсторонними консультациями Шефчович проведет отдельные двусторонние встречи с делегациями Украины и РФ. Кроме министров энергетики двух стран, в переговорах примут участие руководители Нафтогаза и Газпрома.

Стороны намерены обсудить, как отразить энергетические правила ЕС в будущем соглашении, а также продолжительность контракта, необходимые гибкие объемы поставок и тарифы.

Напоминаем:

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар в комментарии "Экономической правде" заявил, что Украина и Россия до конца 2019 года не придут к соглашению о подписании нового контракта на транзит природного газа.

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Экономическая правда