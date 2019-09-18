Провайдера Triolan оштрафовали на 3,7 миллиарда
Суд отказался удовлетворить иск компании "Триолан.Мани" к Государственной фискальной службе Киева об отмене наложения штрафа на 3,7 миллиарда гривен за нарушение положения о ведении кассовых операций в нацвалюте.
Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева.
В тексте постановления утверждается, что дочерняя компания интернет-провайдера "Триолан" осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций.
При этом, по результатам налоговой проверки, проведенной в марте 2019 года, установлено, что в период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года общий объем операций по приему наличных (не отраженный в кассовой книге) составил 738,6 млн грн.
В соответствии с законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", при предоставлении соответствующих финуслуг РРО должны использоваться, соответственно "Триолан.Мани" нарушила закон.
В свою очередь, в компании подчеркивали, что профильное законодательство не содержит требований относительно применения РРО при осуществлении деятельности по переводу средств. Однако суд этот аргумент не учел.
Учредителями ООО "Триолан.Мани" указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко, руководителем – Александр Куштим, также являющийся директором ряда других компаний, входящих в группу компаний Triolan.
Напоминаем:
Triolan - телекоммуникационный провайдер, основанный в 2008 году.
Работает в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Сумах, Полтаве, Запорожье и в Ривне.
Количество клиентов провайдера на середину 2018 года составляло около 385 тыс человек.
Конечным бенефициарным собственником Triolan является Алексей Липчанский, который владеет холдингом через кипрскую компанию "Эйс холдинг Лимитед".
Экономическая правда
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