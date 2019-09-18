Новини 18 вересня: анбандлінг "Нафтогазу", Фонд держмайна, переговори по транзиту газу

Про анбандлінг "Нафтогазу". Міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що процес анбандлінгу "Нафтогазу" відновлено - Кабмін знайшов рішення, яке прийняли всі сторони процесу та підтримали європейські партнери.

Про Фонд держмайна. Кабінет міністрів направив до парламенту подання на призначення новим головою Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про переговори по транзиту газу. Єврокомісія підтвердила проведення 19 вересня тристоронніх переговорів щодо транзиту газу між Євросоюзом, Україною та Росією.

Про нафтоперевалку у порту "Южний". Нафтоперевалочний комплекс в порту "Южний" на цьому тижні зупинить відвантаження дизельного пального.

Про провайдер Triolan. Суд відмовився задовольнити позов компанії "Тріолан.Мані" до Державної фіскальної служби Києва про скасування накладення штрафу на 3,7 мільярда гривень за порушення положення про ведення касових операцій у національній валюті.

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Смартфон замість гаманця. Як в Україні безготівка перемагає "кеш"

Обсяг безготівкових платежів по банківських картках вже співставний з обсягами готівки, яку українці знімають через банкомати та каси банків. За кількістю операцій безготівка перемагає кеш вже п’ять років. Як це стало можливим та як змінюється ринок в Україні?