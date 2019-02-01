"Укрзализныця" запустит поезда в Берлин и Кошице

"Укрзализныця" продолжит формирование железнодорожных сообщений с иностранными государствами в 2019 году, в частности запустит поезда в Берлин и словацкий город Кошице.

Об этом во время пресс-конференции в четверг сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Громадське.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные - "существенно отреставрированными".

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве.

Он напомнил, что одним из первых сообщений стал поезд между Киевом и аэропортом Борисполь. За 2 месяца им воспользовались более 100 тысяч человек.

Напомним:

В Украине с 28 сентября 2018 года курсирует поезд "Четыре столицы".

В составе поезда 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В шестом вагоне купе разделены на мужские и женские.

Читайте также: Поезд "четырех столиц": сможет ли УЗ отобрать пассажиров у конкурентов