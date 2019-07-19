Из Киева в Ужгород будет курсировать VIP-вагон №0

"Укрзализныця" включила VIP-вагон в состав поезда № 29/30 Киев - Ужгород, он будет курсировать под №0 начиная с 20 июля.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что рейс из Киева в составе поезда будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа через день по четным числам. Из Ужгорода - 21, 23, 27 июля и с августа через день по нечетным числам.

"Каждое из шести двухместных купе оснащено двуспальной кроватью, которое можно трансформировать в диван для сидения, есть откидная верхняя полка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования", - отметили в УЗ.

Кроме того, в каждом купе есть собственный санузел с умывальником, биотуалетом и душем.

"В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров, но в любом случае выкупается сразу целое купе", - пояснили в компании.

Как сообщалось ранее, Ужгород - одно из самых популярных направлений для путешествий из Киева. Также популярностью пользуются такие направления как Львов, Ковель, Черновцы, Днепр и Одесса.

Фотографии вагона изнутри в УЗ Экономической правде пока не предоставили. Однако несколько лет назад издание Delo.ua делало фоторепортаж другого VIP-вагона "Укрзализныци" (на тот момент он курсировал в составе ночного скоростного поезда №81/82 Киев-Ужгород с периодичностью через день).

Напомним:

В прошлом году "Укрзализныця" пообещала разделить поезда на классы - комфорт, стандарт и эконом.

С 28 сентября 2018 года в Украине курсирует поезд "Четыре столицы". В составе поезда 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс.

В марте 2019 года "Укрзализныця" объявила конец эпохи линолеума и красных дорожек в поездах.

В том же месяце УЗ получила вагоны с душем и умывальниками в каждом купе. Они будут курсировать по маршруту Киев-Вена-Киев.

Ранее "Укрзализныця" представила новый состав поезда Киев-Лисичанск их обновленных вагонов. В составе — исключительно модернизированные вагоны купе и категории "люкс".

Экономическая правда