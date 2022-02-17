Украина получит 200 миллионов евро на городской электротранспорт

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение с Европейским инвестбанком по займам в 200 млн евро на развитие городского общественного электротранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За ратификацию соглашения по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" проголосовали 298 народных депутатов.

В рамках соглашения предусмотрено предоставление Украине 200 млн евро займа на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов.

Также предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий в Черкассах, Белой Церкви, Каменском, Днепре, Львове, Кременчуге и Запорожье.

Средства для закупки транспорта будут распределены среди городов Украины. Предварительно их получат 18 городов.

Больше всего получит Хмельницкий (60 троллейбусов), Винница (40 троллейбусов и 10 электробусов в комплекте с 5 зарядными станциями), Черкассы (45 троллейбусов), Тернополь (30 троллейбусов), Луцк (30 троллейбусов) и Одесса (30 троллейбусов).

Напоминаем:

Европейский инвестбанк готов предоставить еще 200 миллионов евро кредиту на развитие сети экологического транспорта в рамках сотрудничества с Мининфраструктуры. Речь идет о 18 городах.

Ранее сообщалось, что Луцк и Харьков стали первыми городами, получившими низкопольные троллейбусы в рамках проекта "Городской публичный транспорт Украины". На этот проект Европейский инвестиционный банк выдал кредит 200 миллионов евро.