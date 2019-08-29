Маркарова планирует искать нового заместителя по налоговому направлению

Министр финансов Оксана Маркарова в случае ее вхождения в состав нового правительства рассчитывает на назначение нового заместителя министра по налоговому и таможенному направлениях

Об этом она сказала журналистам под стенами Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

"Еще же депутаты не проголосовали. Но мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому и таможенному направлениях. Я же лучшее отдала в Государственную налоговую службу", - сказала Маркарова.

Отметим, что экс-заместитель министра финансов Сергей Верланов назначен главой Государственной налоговой службы.

Напомним:

Верховная Рада 9 созыва планирует назначить в состав правительства новых министров, за исключением министра внутренних дел и министра финансов.