Маркарова планирует искать нового заместителя по налоговому направлению
Министр финансов Оксана Маркарова в случае ее вхождения в состав нового правительства рассчитывает на назначение нового заместителя министра по налоговому и таможенному направлениях
Об этом она сказала журналистам под стенами Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".
"Еще же депутаты не проголосовали. Но мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому и таможенному направлениях. Я же лучшее отдала в Государственную налоговую службу", - сказала Маркарова.
Отметим, что экс-заместитель министра финансов Сергей Верланов назначен главой Государственной налоговой службы.
Напомним:
Верховная Рада 9 созыва планирует назначить в состав правительства новых министров, за исключением министра внутренних дел и министра финансов.
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