Стали известны будущие министры Гончарука: список кандидатов
Источник: собеседники "Украинской правды".
Верховная Рада 9 созыва планирует назначить в состав правительства новых министров, за исключением министра внутренних дел и министра финансов.
Некоторые кандидатуры меняются в последний момент, но на данный момент планируют такие назначения:
Министр Кабинета министров – Дмитрий Дубилет.
Министр финансов – Оксана Маркарова, которая и занимала эту должность доныне.
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции – Дмитрий Кулеба, дипломат и специалист по коммуникациям, представитель Украины при Совете Европы.
Министр экономики – Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики (KSE).
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий.
Министр энергетики – Алексей Оржель, избранный нардепом от "Слуги народа", ранее работал в энергетической сфере.
Министр обороны – Андрей Загороднюк, ранее назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Министр внутренних дел – Арсен Аваков, который возглавлял МВД последние 5 лет.
Министр иностранных дел – Вадим Пристайко, который пока совмещает должности представителя Украины при НАТО и заместителя главы ОПГ.
Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая (Черненко).
Министр юстиции – Денис Малюська, №25 в списке "Слуги народа".
Министр жилищно-коммунального хозяйства – Алена Бабак.
Министр социальной политики – Юлия Сколовская.
Министр гуманитарной политики – Владимир Бородянский.
Министр ветеранов и временно оккупированных территорий – Оксана Коляда.
Министр по вопросам IT – Михаил Федоров.
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